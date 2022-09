Am Montag, 12. September, geleitet der neue König Charles III. den Sarg seiner Mutter vom Palast in Edinburgh zur St.-Giles-Kathedrale. Er wird den Weg zu Fuß zurücklegen. In der Kathedrale nehmen er, seine Frau Camilla und andere Royals an einem Dankgottesdienst teil. Anschließend haben Schottinnen und Schotten die Möglichkeit, am Sarg von der Queen Abschied zu nehmen.

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin wird am Dienstag, den 13. September mit einem Flugzeug der Royal Air Force von Schottland nach England geflogen und dann mit einem Auto zum Buckingham-Palast in London gefahren. König Charles und Königin Camilla reisen am Dienstag nach Nordirland. Charles trifft dort unter anderem Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris.