Bundesverdienstkreuz für Traute Lafrenz Page Letzte Überlebende der "Weißen Rose" geehrt

Traute Lafrenz Page, die letzte Überlebende der "Weißen Rose", wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

"Als Mitglied der studentischen Widerstandsgruppe, die von Sommer 1942 an in Flugblättern zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur aufrief, habe sich Lafrenz Page in herausragender Weise um Deutschland verdient gemacht", teilte das Bundespräsidialamt bereits vergangenen Montag mit.

Traute Lafrenz ist die letzte Überlebende der "Weißen Rose". Sie gehört zu den Wenigen, die den Mut hatten, sich gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten aufzulehnen. Heute hat Generalkonsulin Heike Fuller ihr in tiefem Respekt das Bundesverdienstkreuz überreicht. pic.twitter.com/8L9q1f1pRX — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 3. Mai 2019

Sie habe zu den Wenigen gehört, "die angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten den Mut hatten, auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und sich gegen die Diktatur und den Völkermord an den Juden aufzulehnen", begründete das Bundespräsidialamt die Entscheidung. "Sie ist eine Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit."

Lafrenz Page, die am 3. Mai 100 Jahre alt wurde, hatte sich ab November 1942 an den Aktionen der "Weißen Rose" um die Geschwister Hans und Sophie Scholl beteiligt. Im März 1943 wurde sie festgenommen, im April 1945 von US-Truppen befreit. Später emigrierte sie in die USA, wo sie seitdem lebt.

Das Bundesverdienstkreuz wurde ihr an ihrem Wohnort im US-Bundesstaat South Carolina von der Generalkonsulin Heike Fuller am 3. Mai überreicht, berichtete das Auswärtige Amt.