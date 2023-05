Wie die »New York Times« am Dienstag berichtete , sei eine Nachricht des Moderators aufgetaucht, die von Rassismus und verstörenden Einstellungen zu Gewalt zeugen. Carlson habe die Nachricht am Tag des Sturms auf das US-Kapitol an einen seiner Produzenten geschickt. Darin beschreibt er ein gewaltvolles Video, in dem mehrere Trump-Anhänger auf einen Menschen losgehen, den Tucker ein »Antifa kid« nennt, also möglicherweise ein linker Gegendemonstrant.