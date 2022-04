Beim Training 17 Jahre alte Olympia-Seglerin aus Tunesien tödlich verunglückt

Die Zwillinge waren vergangenes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio in der 49 FX-Klasse angetreten. Sie belegten den 21. Platz und hofften offenbar, bei den Spielen in Paris 2024 an den Start zu gehen. IOC-Präsident Thomas Bach kommentierte: »Sie war ein inspirierendes Talent und ein Vorbild für Athleten ihrer Generation.«