Es ist wahrscheinlich auch für Thailänder verwirrend: ein König, der zwar im Amt, aber noch nicht gekrönt ist. Eine ehemalige Leibwächterin an seiner Seite, mit der er - vielleicht? - verheiratet ist. Und eine Witwe, die immer noch als Königin bezeichnet wird, obwohl sie keine mehr ist.

Am Mittwoch sorgte der thailändische Königspalast zumindest für ein wenig Aufklärung. Bisher wusste man noch nicht einmal, dass der amtierende König verheiratet ist. Nun hat König Maha Vajiralongkorn seine Gattin Suthida zur Monarchin erhoben, drei Tage vor seiner eigenen Krönung. Das meldete der Palast in der "Königlichen Gazette".

Für den 66-Jährigen ist die Verbindung mit der 40-jährigen Suthida bereits seine vierte Ehe. Aus früheren Verbindungen hat Maja Vajiralongkorn sieben Kinder. Die Zeremonie fand im Königspalast in der Hauptstadt Bangkok statt. Der König trug dabei eine weiße Uniform, seine Frau ein traditionelles thailändisches Kleid aus rosafarbener Seide.

Regelmäßig am Starnberger See

Der König, auch bekannt unter dem Namen Rama X., ist bereits seit 2016 im Amt. Das Paar lebt seit mehreren Jahren zusammen. Suthida war früher Stewardess bei der Fluggesellschaft Thai Airways, später diente sie dem damaligen Kronprinzen als Leibwächterin. Im Oktober 2016 wurde die Thailänderin, die im Spitznamen Nui genannt wird, für ihre Verdienste mit einer Medaille ausgezeichnet. Dann stieg sie in den Rang einer Generalin der thailändischen Armee auf.

Die beiden traten bei offiziellen Anlässen mehrfach zusammen auf. Gemeinsame Kinder haben sie nicht. Regelmäßig halten sich die beiden mit dem wahrscheinlichen Thronfolger Prinz Dipangkorn Rasmijotiin in Deutschland auf - in ihrer Villa in Tutzing am Starnberger See.

Durch die Heirat kann Suthida bei der Krönung am Samstag jetzt auch als Königin auftreten. Das Protokoll sieht für die Ehefrau des Monarchen in solchen Fällen eine eigene Zeremonie vor.

Königsfamilie eine der reichsten der Welt

Maha Vajiralongkorn hatte vor zweieinhalb Jahren die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Bhumibol angetreten. Als Rama IX. saß dieser mehr als sieben Jahrzehnte auf dem Thron. Die Mutter des jetzigen Königs, Bhumibols Witwe Sirikit, wurde Mitte April ins Krankenhaus gebracht. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es in den vergangenen Tagen keine Angaben.

Sirikit ist sehr beliebt und wird immer noch als "Königin" bezeichnet, obwohl sie streng genommen nur noch die Königsmutter ist. Thailand ist bereits seit 1932 keine absolute Monarchie mehr. Der König hat aber immer noch großen Einfluss auf die Politik.

Die königliche Familie zählt zu den reichsten der Welt. Vor Kritik wird sie durch harte Gesetze mit drakonischen Strafen für Majestätsbeleidigung geschützt. Vajiralongkorns dritter Frau Srirasmi, die er 2001 heimlich geheiratet hatte, wurde 2014 ihr königlicher Titel entzogen. In den Folgejahren wurden mehrere Mitglieder ihrer Familie wegen Majestätsbeleidigung verhaftet.