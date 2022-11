»Wenn ihr gewinnt, bring ihn zurück« Sean Penn leiht Selenskyj seinen Oscar

Am Dienstag hat Hollywoodstar Sean Penn den ukrainischen Präsidenten in Kiew getroffen. Der Schauspieler überreichte Wolodymyr Selenskyj seinen Oscar mit der Bitte, die Figur so lange zu behalten, bis der Sieg über die russischen Invasoren erreicht sei: Das Ganze sei nur eine »symbolische, dumme Sache«, sagte der sichtlich gerührte Penn in einem Video von dem Treffen. »Wenn ihr gewinnt, bring ihn zurück nach Malibu.«