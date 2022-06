»Ich poste dieses Video für all die Mamas, deren Figuren noch nicht ›in ihre Ursprungsform zurückgekehrt‹ sind und das vielleicht auch nie tun werden«, schreibt die 34-Jährige bei Instagram: »Und für jeden, der daran erinnert werden muss, dass euer Körper in seiner tatsächlichen Form schön ist.« Dazu postete sie einen kurzen Videoclip, in dem sie in Unterwäsche und gut gelaunt am Set eines Fotoshootings zu sehen ist.