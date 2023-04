Für Tom Cruise als waghalsiger Pilot ist nicht nur das einfache Kinopublikum zu begeistern, auch Staatsoberhäupter sind Fans: Der Actionfilm »Top Gun: Maverick« ist im vergangenen Jahr der Lieblingsfilm von US-Präsident Joe Biden gewesen. Das verriet der 80-Jährige auf die Frage eines Kindes. Anlass war der »Take Your Child to Work Day«. An diesem Tag dürfen alle Eltern in den USA ihren Nachwuchs mit an den Arbeitsplatz bringen und zeigen, wo sie die Zeit verbringen, während ihre Kleinen die Schulbank drücken.