Präsidentschaftsrennen Herzogin Meghan ruft US-Bürgerinnen zum Wählen auf

Als gebürtige Amerikanerin sind Herzogin Meghan die US-Präsidentschaftswahlen wichtig. An die Frauen in dem Land sagte sie: "Wir alle wissen, was in diesem Jahr auf dem Spiel steht." Das gefällt nicht jedem.