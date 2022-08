US-Rapper Kid Cudi über Schlaganfall »Alles war kaputt«

Der US-Rapper Kid Cudi hat in einem Interview über seinen Drogenentzug und gesundheitliche Probleme gesprochen. Während eines Aufenthalts in einer Entzugsklinik 2016 habe er einen Schlaganfall erlitten, sagte der 38-Jährige in dem Gespräch mit »Esquire«, das am Mittwoch veröffentlicht wurde .