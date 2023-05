»Liebe auf den ersten Blick« US-Schauspielerin Bella Thorne gibt ihre Verlobung bekannt

Die US-amerikanische Schauspielerin Bella Thorne will heiraten. Der Unternehmer und Produzent Mark Emms habe Mitte Mai um ihre Hand angehalten, gab Thorne in der US-Zeitschrift »Vogue« bekannt. Es sei »Liebe auf den ersten Blick« gewesen, als sich die beiden im vorigen Jahr an einem Strand auf Ibiza bei einer Geburtstagsfeier für Model Cara Delevingne kennenlernten, erzählte die 25-Jährige. Sie wünsche sich eine Hochzeitsfeier auf einem Landsitz in England, in Emms' Heimat.