Ein besonderes Instrument hat die US-Musikerin Lizzo bei einem Konzert in Washington gespielt: eine gläserne Flöte, die 1813 für den damaligen US-Präsidenten James Madison angefertigt wurde. Die Popsängerin und klassisch ausgebildete Flötistin habe zuvor die Nationalbibliothek in der US-Hauptstadt besucht, teilte die Library of Congress mit.