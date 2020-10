US-Präsidentschaftswahl Tochter von Trump-Anwalt Giuliani ruft zur Wahl Bidens auf

"Ich kann vielleicht nicht die Meinung meines Vaters ändern, aber gemeinsam können wir diese giftige Regierung aus dem Amt wählen", so Caroline Rose Giuliani in einem Gastbeitrag in der Zeitschrift Vanity Fair.