Aus romantischen Komödien wissen wir: Große Liebesgeschichten beginnen oft an denkbar unscheinbaren Orten. Im Supermarkt, im Fitnessstudio, auf der Arbeit. Jérôme Boateng und Usain Bolt trafen sich in der Praxis des Sportmediziners Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München. Seitdem verbindet den Fußballer und den Sprinter eine innige Freundschaft, berichtete "BOA", das eigene Magazin von Jérôme Boateng.

"Usain ist ein total positiver Typ", sagt Boateng über Bolt. Mehrere Mal im Jahr besuche der jamaikanische Läufer den Münchener Orthopäden. Dann treffen sich die beiden laut Boateng zum Abendessen oder verbringen Zeit mit Freunden. Die Chemie zwischen den Sportlern soll schon beim ersten Treffen gestimmt haben. In diesem Jahr besuchte Boateng den achtfachen Olympiasieger Bolt in dessen Heimat Jamaika.

Die beiden eint offenbar nicht nur die Leidenschaft für Sport, sondern auch die Liebe zur Musik. Streit soll es höchstens über Fußball geben: Während Boateng für Manchester City gespielt hat, feuert Bolt den Lokalrivalen Manchester United an.

"Er ist ein großartiger Mensch und ein begnadeter Fußballer", sagt Bolt über Boateng. Er habe nichts als Respekt vor seiner Karriere.

Neben Baotengs spielerischen Fähigkeiten schätze Bolt aber besonders dessen Humor und Bodenständigkeit. "Viele Spieler, die weniger erreicht haben als Jérôme, heben ab. Aber er ist auf dem Boden geblieben."