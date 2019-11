Vanessa Mai "Der Erfolgsdruck hat mich fast kaputt gemacht"

Erfolg allein macht nicht glücklich: Diese Binsenweisheit gilt auch für Sängerin Vanessa Mai. "Es gab eine Zeit, in der ich sehr traurig war und der Erfolgsdruck mich fast kaputt gemacht hat", sagte die 27-Jährige bei einem Clubkonzert am Montagabend in Hamburg.

Sie habe sich fremdbestimmt gefühlt, den Glauben an sich verloren und angefangen, sich mit anderen Sängerinnen zu vergleichen. "Ich habe meine anfängliche Unbeschwertheit verloren", erzählte sie. "Ich hatte Menschen um mich herum, die mir das Gefühl gegeben haben, ich müsste mich für das, was ich bisher gemacht habe, schämen.". Sie habe tolle Dinge erlebt und erreicht, sie aber nicht mehr genießen können.

Im Frühjahr hatte die Sängerin deshalb ihre für Oktober dieses Jahres geplante Hallentour verschoben und sich eine kurze Auszeit gegönnt.

Am 24. Januar erscheint Mais neues Album "Für immer". Die Sängerin hatte 2015 mit dem Song "Wolke 7" ihren ersten Hit, mit den beiden jüngsten Alben - "Regenbogen" (2017) und "Schlager" (2018) - schaffte sie es an die Chartspitze. Sie saß in der Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und nahm als Kandidatin an der Show " Let's Dance" teil.