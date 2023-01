Was sonst noch so geschah: Model Tessa Bergmeier und Reality-Darstellerin Cecilia Asoro zofften sich. Bergmeier sagte häufiger »Schwester« oder »Baby« zu Asoro, die das aber auf die Palme brachte. »Ich möchte nicht, dass man so mit mir redet.« Zuvor kamen die beiden Streithennen nach einer missratenen Schatzsuche mit leeren Händen ins Camp.