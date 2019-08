Die Sonne scheint, auf dem Meer kräuseln sich die Wellen - der ideale Tag für eine Ausflug ans Wasser. Das dachten sich am vergangenen Wochenende offenbar auch Victoria und David Beckham in Südfrankreich. Gemeinsam mit Elton John und dessen Familie schipperte das Paar mit einer Yacht los.

"Schöner Tag mit schönen Menschen", schrieb Victoria Beckham zu einem Foto auf Instagram, das sie gemeinsam mit Elton John zeigt. Auf einem weiteren Bild der Designerin posieren sie und der Musiker gemeinsam mit ihren Partnern. "Fröhlicher Sommer mit Freunden", notierte das frühere Spice-Girl dazu. Und an Elton John und seinen Mann David Furnish gerichtet: "Wir lieben euch beide und eure Jungs so sehr."

Auch David Beckham veröffentlichte Fotos von dem Ausflug. In seinem Post spricht der ehemalige Fußballprofi von einem "großartigen Tag". Elton John und er würden sich seit 24 Jahren kennen und immer noch lachen wie am ersten Tag.

Andere Bilder zeigten die beiden Familien weniger posierend, dafür umso ausgelassener auf dem Boot. Während Victoria Beckham und Elton John in der Sonne saßen, sprang einer seiner Söhne ins Meer. Auch David Beckham und Tochter Harper Seven wagten den Sprung ins kühle Nass - Hand in Hand.