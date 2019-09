Viola Davis spielt Michelle Obama "Ich habe furchtbare Angst"

In einer neuen Serie spielt Viola Davis die ehemalige First Lady Michelle Obama - für die 54-Jährige offenbar trotz mehr 20 Jahren Schauspielerfahrung eine ganz besondere Rolle. In der Sendung "Jimmy Kimmel Live" verriet sie nun, dass sie offenbar mehr als Respekt vor dem Projekt hat.

Sie habe Michelle Obama einmal getroffen, bestätigte Davis. Moderator Kimmel wollte daraufhin wissen, ob diese darüber informiert sei, dass Davis sie spielen werde. "Ich habe keine Ahnung, und ich habe furchtbare Angst", antwortete die Schauspielerin.

"Es ist mir egal, was ich sonst in meinem Leben erreicht habe - ich habe einen Emmy gewonnen, ich habe einen Oscar gewonnen, zwei Tonys", sagte Davis. "Aber wenn ich das vermassele, wird das der entscheidende Moment in meinem Leben sein." Sie warte auf den Moment, dass Michelle Obama sie anrufen werde, um sie zu beschimpfen, scherzte Davis.

Davis war 2011 durch das Südstaatendrama "The Help" über schwarze Hausmädchen bekannt geworden. 2015 gewann sie als erste schwarze Schauspielerin die Emmy-TV-Trophäe als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ("How to Get Away with Murder"), 2017 den Nebenrollen-Oscar für "Fences".