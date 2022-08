Natalia und er wohnten schon seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Städten, sagte Klitschko weiter. Während der 51-Jährige weiterhin in dem seit Monaten umkämpften Kiew lebt, hält sich Natalia Klitschko mit den drei gemeinsamen Kindern, Max, 17, Elizabeth, 19, und Yegor, 22, in Hamburg auf.