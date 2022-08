Auf die Frage, ob sein Herz nun wieder frei sei, antwortete er, dieses sei derzeit völlig von Kiew vereinnahmt. Dann zitierte er die Hymne der Drei-Millionen-Einwohner-Metropole: »Wie kann man dich nicht lieben, Kiew mein?«

Klitschko trat vor allem in den ersten Kriegswochen häufig öffentlich in Erscheinung, als russische Truppen bis in Kiewer Vororte vorrückten. Immer wieder richtete sich der Politiker damals in Videoansprachen an seine Mitbürger, informierte über das Kampfgeschehen und sprach Mut zu. Natalia wiederum beteiligte sich in Hamburg an Anti-Kriegs-Kundgebungen.