Das Model Vittoria Ceretti greift Depps Tochter an

»Das Internet« brauchte nicht lange, bis es zurückschlug: Das Model Vittoria Ceretti, 24, echauffierte sich in ihrer Instagram-Story am Samstag über Depps Aussagen. Ceretti nannte Depp zwar nicht beim Namen, aber der Bezug war klar: »Ich habe ein Interview eines ›Nepo-Babys‹ gelesen«, schrieb sie. Sie verstehe die »Ich bin hier und arbeite hart«-Attitüde von Depp, »aber ich würde wirklich gern mal sehen, ob du die ersten fünf Jahre meiner Karriere durchgestanden hättest«. Nicht nur wegen der vielen Zurückweisungen. »Wie meinst du, fühlt es sich an, sich kein Rückflugticket leisten zu können?« Wenn sie als »Nepo-Baby« zurückgewiesen werde, könne Depp immerhin noch auf die »Couch der Villa deines Vaters in Malibu«, um sich dort auszuheulen. »Du hast keine Ahnung, wie viel man kämpfen muss, damit die Leute einen respektieren. ES DAUERT JAHRE. Du kriegst es gratis ab dem ersten Tag.« Cerettis Kritik kommt offenbar gut an: Unter einem Instagram-Posting, das Cerettis Stellungnahme festhielt, applaudieren andere Models und Szenegrößen.