Madame Tussauds in London Wachsfigur von König Charles III. mit Torte beworfen

»Öl verursacht die Klima- und die Lebenskostenkrise«, heißt es zu dem Video auf Twitter. »Es macht uns ärmer, vernichtet unsere Jobs und tötet uns. Neues Öl und Gas ist ein Akt des Genozids.«

Die britische Regierung solle die Vergabe neuer Genehmigungen für die Öl- und Gasförderung komplett stoppen, hieß es in einer Mitteilung, die über die sozialen Medien verbreitet wurde. Der Monarch habe angeblich kürzlich auf Anraten der Premierministerin Liz Truss entschieden, nicht am Weltklimagipfel teilzunehmen und dort keine Rede zu halten. Die COP27 soll im November in Ägypten stattfinden.