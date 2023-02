Jane Fonda zu möglichem Walzer mit Richard Lugner »Ich bin alt und ich könnte auseinanderfallen«

Zum Opernball, gesellschaftlicher Höhepunkt in Österreich, werden an diesem Donnerstag rund 5000 Gäste erwartet. Nach zweijähriger Coronapause steht der Ball auch im Zeichen der Wohltätigkeit – ein Teil der Einnahmen wird für soziale Zwecke gespendet. Auf dem Ball wird als Gast seines österreichischen Amtskollegen Magnus Brunner auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet.

Fonda will sich ganz dem Klimaschutz widmen

Fonda zeigte sich als höchst engagierte Klimaschützerin. Sie habe volles Verständnis für alle Proteste – darunter auch die umstrittenen Klebe-Aktionen der Klima-Aktivisten. »Was sie uns zurufen ist: Helft uns, ihr Alten. Helft uns, damit wir eine Zukunft haben!«, sagte Fonda. Nach zahlreichen sehr erfolgreichen Filmprojekten (»Grace and Frankie«, »80 for Brady«) wolle sie sich in nächster Zeit ganz dem Klimaschutz widmen. Deshalb nehme sie auch Einladungen wie durch Richard Lugner an. »Er bezahlt eine ziemliche Menge Geld«, bekannte die 85-Jährige offen.