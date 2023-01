Wiener Opernball Jane Fonda soll »Mörtel« Lugner begleiten

Neben dem Besuch des Opernballs am 16. Februar und einer Autogrammstunde in seinem Einkaufszentrum werde sich die Hollywoodlegende möglicherweise auch ein kulturelles Highlight anschauen. »Wir kennen ihre Wünsche noch nicht genau, aber sie war schon einmal in Wien und interessiert sich für Kunst«, sagte Lugner.