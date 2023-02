US-Schauspielerin Jane Fonda will nicht gewusst haben, was sie erwartete, als sie zusagte, zum Wiener Opernball zu kommen. Auf dem Event, das zum ersten Mal nach zweijähriger Pause wieder stattfand, trat Fonda distanziert auf. »Sie lässt nicht einmal einen Fotografen in die Loge«, sagte ihr Gastgeber, der Wiener Bauunternehmer Richard »Mörtel« Lugner, der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Ohnehin war Fondas Rückflug bereits für Freitagfrüh geplant.