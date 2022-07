Will Smith bittet Chris Rock um Entschuldigung »Ich bin da, wenn du bereit bist zu reden«

Konsequenzen für Smith

Rock hatte bei der Oscarverleihung Ende März auf der Bühne einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht, die Frau von Will Smith. Bei dem Witz war es um den Kurzhaarschnitt von Jada Smith gegangen. Sie leidet unter Haarausfall. Will Smith war daraufhin auf die Bühne gestürmt und hatte Rock geohrfeigt. Smith hatte sich am nächsten Tag via Instagram bei den Veranstaltern und Rock entschuldigt.

Doch der Skandal war weiterhin das Gesprächsthema in Hollywood. Smith bekam auch Konsequenzen zu spüren, so wurde er für zehn Jahre von Oscar-Galas ausgeschlossen. Er trat außerdem aus der Filmakademie zurück. Der Image-Schaden war enorm, auch deswegen setzte sich Smith nun wohl vor die Kamera, um Abbitte zu leisten.