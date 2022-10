Nachlass für 8000 Euro versteigert

Vor Kurzem waren bei einer Online-Auktion Hunderte Gegenstände aus dem persönlichen Besitz von Willi Herren angeboten. Der Erlös der Versteigerung, gut 8000 Euro, soll in die Insolvenzmasse des verstorbenen Schauspielers fließen. Nach früheren Angaben der Insolvenzverwalter haben Gläubiger in dem Verfahren Forderungen von insgesamt rund 400.000 Euro angemeldet.

Herren war einem großen Publikum als Serienbösewicht »Olli Klatt« in der ARD-Serie »Lindenstraße« bekannt geworden. Später sang der Kölner Partyschlager am Ballermann, zuletzt war er in Realityshows zu sehen, etwa im RTL-Dschungelcamp, im »Sommerhaus der Stars« und bei »Promi Big Brother«.