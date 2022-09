William und Kate, gemeinsam mit Harry und Meghan: Der Tod der Queen macht möglich, was lange Zeit undenkbar schien. Die beiden Prinzen und ihre Partnerinnen tauschten sich am Samstagnachmittag mit Trauernden und Schaulustigen vor Schloss Windsor aus. Bei einem Rundgang – einem sogenannten »Walkabout« – schauten sie sich Blumen und persönliche Botschaften an, die vor dem Anwesen niedergelegt worden waren, und unterhielten sich mit etlichen der Untertanen an den Absperrungen.