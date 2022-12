4 / 9

Für die Royals stand Weihnachten ganz im Zeichen von Queen Elizabeth II., die am 8. September nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war. Charles gedachte seiner »geliebten Mutter« in seiner ersten TV-Weihnachtsansprache als König. Zuvor hatte seine Schwiegertochter Kate der Königin ein Weihnachtssingen in der Londoner Westminster Abbey gewidmet, das sie organisiert hatte und das am Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde.