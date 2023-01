Das Wasser in der Umgebung von Hayling Island gibt den Einwohnern Anlass zur Sorge. Daten von Southern Water zeigen, dass im Jahr 2021 an 102 Tagen ungeklärte Abwässer in die nahe gelegenen Häfen von Langstone und Chichester eingeleitet wurden. Wasserversorger sind gesetzlich befugt, Abwasser in Wasserstraßen einzuleiten, um Überschwemmungen von Häusern nach Stürmen zu verhindern. Kein einziges Gewässer in England befindet sich in einem guten ökologischen und chemischen Zustand.