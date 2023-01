Auftritt bei Fußball-WM in Katar 50 Cent behauptet, Eminem habe acht Millionen Dollar ausgeschlagen

TV-Serie über Eminems »8 Mile« in Arbeit

50 Cent gab in dem Interview außerdem bekannt, dass er aktuell an einer Fernsehserie arbeite, die an dem Film »8 Mile« angelehnt ist. Darin geht es um Eminems Jugend und den Beginn seiner Rap-Karriere in Detroit. 50 Cent sagte, er plane die Geschichte detailreicher zu erzählen als es im Film möglich gewesen sei. Eminem wisse von dem Projekt. Mehr Details gab er jedoch nicht bekannt.