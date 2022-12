Modedesigner Wolfgang Joop musste sein Verhältnis zu Model und TV-Moderatorin Heidi Klum nach eigenen Worten komplett ändern. »Beim ersten Aufeinandertreffen musste ich mich erst mal entschuldigen«, sagte der 78-Jährige der »Berliner Morgenpost« zu seiner Zeit als Juror in der Klum-Sendung »Germany's next Topmodel«. »Ich hatte ja zuvor auch immer mal wieder in Karl Lagerfelds Horn gestoßen, nach dem Motto: Ein Model ist die nicht, in Paris haben wir die nie gesehen.«