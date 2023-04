Miller und Williams bildeten – mit Unterbrechungen – über Jahrzehnte ein Team. Ab Ende der Achtzigerjahre kämpften sie in den USA unter dem Namen, der sie berühmt machte: »The Bushwhackers«. Als ungehobelte Hinterwäldler, die ihre Köpfe an Fans rieben und ihren Gegnern zur Not ins Hinterteil bissen, wurden sie populär. 2001 beendete Miller nach einer schweren Verletzung seine aktive Karriere. Im Jahr 2015 wurden »The Bushwhackers« in die Hall of Fame der Wrestlingliga WWE aufgenommen .