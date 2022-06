Yellowstone-Nationalpark 25-Jährige von Bison aufgespießt

Unglück im Yellowstone: Eine 25-Jährige wurde in dem US-Nationalpark von einem Bison angegriffen. Wie die Parkbetreiber am Dienstag mitteilten , habe sich die Frau dem Tier bis auf drei Meter genähert, »daraufhin durchbohrte der Bison die Frau und schleuderte sie drei Meter in die Luft«.