Wie das »People«-Magazin erfahren haben will, hat Scott Deschanel den Antrag am Sonntag während einer Familienreise in Schottland gemacht. Scotts Familie stammt ursprünglich aus Schottland. Wie genau er Deschanel um ihre Hand bat, wird nicht berichtet. Deschanels Kinder, die achtjährige Elsie und der sechsjährige Charlie, sollen jedoch laut dem Magazin eine Rolle in dem Heiratsantrag gespielt haben.