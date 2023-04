Das Team fand die Mumie bei Ausgrabungen an der archäologischen Stätte Cajamarquilla in einem rund zwei Meter tiefen Grab, das von einem großen Stein bedeckt wurde. An den Armen und Beinen der Mumie fanden sich Hautfragmente, auf dem Kopf waren Haare und im Kiefer Überreste von Zähnen. »Dies ist ein wichtiger Fund, weil sie so gut erhalten ist«, sagte Huaman.