Ein Krater auf einem Feld in Hessen beschäftigt die Polizei. Laut einer Pressemitteilung bemerkten Bewohner in Limburg-Ahlbach in der Nacht zum Sonntag einen lauten Knall und ein Beben.

Sonntagnachmittag meldeten Zeugen schließlich den Krater. Er habe einen Durchmesser von zehn Metern und sei vier Meter tief, schreibt die Polizei.

Ersten Berichten zufolge soll eine Weltkriegsbombe detoniert sein. Das ist jedoch nicht gesichert: Es gebe keine Hinweise auf einen Blindgänger, teilten die Beamten mit. Ein Kampfmittelräumdienst werde den Krater untersuchen.