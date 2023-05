SPIEGEL: Beeindruckend, dass Sie das noch immer beherrschen. Gibt es andere Zungenbrecher?

Zervakis: Ja, Massachusetts. Ein Horror. Je nachdem, wie wach man ist, wird es ganz schwierig.

SPIEGEL: Wenn wir auf Ihr Publikum blicken: Glauben Sie, dass alle heute geografisch so gut orientiert sind wie früher, oder hat sich das verändert?

Zervakis: Ich fürchte ja, da hat sich was verändert. Ich merke es an mir: Durch dieses schnelle Nachschauen bleibt weniger haften. Ich musste früher zur Vorbereitung auf den Unterricht in der Schule zur Bücherhalle fahren, um mir Bücher auszuleihen. Der Aufwand war viel größer. Heute kann ich alles schnell nachschauen und merke mir vielleicht nichts mehr so richtig. In Städten finde ich mich manchmal schlechter zurecht, weil ich mich eben nicht mehr an Straßen oder Gebäuden orientiere – sondern mit Google Maps.