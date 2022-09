Es seien extra Ersatzhaltestellen am Nord- und am Südende der Brücke eingerichtet worden, sagte eine Bahnsprecherin. Die Züge fahren von Flensburg beziehungsweise aus Kiel kommend an die Brücke heran, die Passagiere steigen aus, passieren die Schlei zu Fuß und steigen auf der anderen Seite der Brücke in den anderen Zug. Rund 350 Meter müssen sie den Angaben zufolge so zurücklegen. Dafür haben sie zwölf Minuten Zeit.