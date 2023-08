Die beiden Jugendlichen sollen laut Polizeiangaben am Mittwoch in einem Restaurant in Linz gegessen haben, ohne zu bezahlen. Als sie nach dem Abendessen in einen SUV stiegen, stellte sich die Wirtin noch vor das Auto. Das Mädchen sei trotzdem losgefahren und habe die 41-Jährige mit zwei Reifen überrollt, berichtete die Polizei. Die Wirtin erlitt dabei schwere Verletzungen.