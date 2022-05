Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Weitere Unwetter im Verlauf des Abends möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Donnerstag für ganz Deutschland vor extremen Unwettern gewarnt. Am Nachmittag wurde dann für mehrere Orte eine Warnung der Stufe 4 herausgegeben, die vielerorts zunächst bis 18 Uhr galt. Eine DWD-Sprecherin berichtete am späten Nachmittag auch von kräftigen Gewittern im Bereich der Eifel.

»Das sind zwei größere Zellen, die kurz hintereinander über das Gebiet ziehen und so mehr Regen bringen können«, so die Sprecherin. Dieses Unwetter könnte im Grenzbereich an Nordrhein-Westfalen vorbeiziehen. Weitere einzelne Gewitter, die aus dem Westen nach NRW ziehen, seien auch am Abend nicht ausgeschlossen.