Die Internetstars Lisa und Lena Mantler (21) wollen in sozialen Netzwerken künftig getrennte Wege gehen. In einem gemeinsamen Video erklärten die Zwillinge ihre Entscheidung. »Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen«, sagte Lisa Mantler. Ihre Schwester Lena kommentierte: »Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht.«