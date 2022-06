Guten Morgen, liebe Mitreisende, es ist der 3. Juli, wir haben 6 Uhr 7 Uhr.



Das Wochenende steht vor der Tür, das 9-Euro-Ticket weckt die Abenteurerreisenden in uns aus ihrem Dornröschenschlaf, das deutsche Regionalbahnnetz breitet sich vor uns aus wie frisch gefallener Schnee.



Unsere Reporterinnen und Reporter in den Zügen:





Armin Himmelrath

Ich bin ja eher ein Bahn-Genussfahrer – allerdings nur so lange, bis sekttrinkende Damenkegelclubs oder viel und laut telefonierende Geschäftswichtigtuer einsteigen. Meine Stammstrecke zwischen Köln und Hamburg ist immer wieder eine Lotterie: Kommt ein IC oder ein ICE? Schweizerische Züge oder deutsche Waggons? Alte oder neue Garnituren? Treue Begleiterin ist seit Jahrzehnten die Bahncard 50, und als die EU vor ein paar Jahren Interrail-Tickets an 18-Jährige verschenkte, wurde ich richtig nostalgisch...



Christine Keck

Ich bin beim Bahnfahren auf Verspätungen abonniert. Was nicht mehr so schlimm ist, seit zwischen Tübingen und Stuttgart die Taktung der Züge deutlich erhöht wurde. Bester Ruhepol auf Reisen: das Bordrestaurant im ICE und dort gerne die Tomatensuppe. Meine Bahncard 50 verlängert sich automatisch. Interrail zur falschen Jahreszeit gemacht, Dauerregen und auf Campingplätzen gefroren.



Stefan Kuzmany

Ich bin ausgesprochener Gernfahrer und als weitgehend zufriedener Bahn-Kunde ein Exot im Berufsstand des Journalismus. Häufig auf meiner Stammstrecke Berlin-München anzutreffen, immer mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern, einer Augenmaske, Ladegeräten, einem Mehrfachstecker für etwaige Akku-Engpässe und Verpflegung für den obligatorischen Ausfall des Bordbistros im Gepäck. Bahncard: 25 für die 1. Klasse. Interrail: Zwei mal, muss lange her sein.





Jean-Pierre Ziegler

Bei beruflichen Fahrten eher Typ »Ruheabteil«. Pendelt nach Hamburg, kennt den Kampf um Sitzplätze im Metronom, den vor allem Männer mit hochgerüsteten Kaffeebechern erbarmungslos führen. Wurde durch die Pandemie vom Pendler zum Heimarbeiter. Muss jetzt wieder Pendeln und hat deswegen die Noise-Cancelling-Kopfhörer aus der Schublade geholt. Und den Kaffeebecher.



Kristin Haug

I <3 Bahn, weil ich es mag, dass die Mitreisenden oft einen eigenen Humor entwickeln, wenn der Zug wieder verspätet ist. Bislang tollste Strecke: von Peking nach Shanghai im Nachtzug. Bester Satz vom Zugführer: »Mein Sohn hat heute seine Prüfung bestanden.« Früher: Wochenendticket. Heute Bahncard 50 Business.

Peter Maxwill

Ein Auto habe ich noch nie besessen, meine erste Bahn-Rabattkarte hingegen bekam ich 1987 (da wurde ich geboren, »Kinderausweis zum Familien-Pass« hieß das damals). Wenn ich zwischen Leipzig und Magdeburg unterwegs bin (oft!), weiß ich deshalb aus langjähriger Erfahrung, wo es noch freie Plätze gibt. Privat bin ich mit BahnCard 25 unterwegs, beruflich mit BahnCard 50 – dafür habe ich nie Interrail gemacht: Das fand ich noch komplizierter als den DB-Tarifdschungel.