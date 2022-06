Oberndorf am Neckar. Fahrgäste, die auf Tiere starren, Teil III: Ich frage den Schweizer Zugbegleiter, welche Tiere mit in den Zug dürfen. »Ziege an der Leine« habe er schon gesehen. Dafür brauche man in der Schweiz einen »halben Fahrschein«. Wie sieht es mit einer Schlange aus? »Ja, wenn sie in einem geschlossenen Behältnis ist.« Eine Vogelspinne hatte er auch schon, »die war in einem Glas.«