Die Raststätte Gräfenhausen-West in Südhessen: Schauplatz eines inzwischen völlig eskalierten Lkw-Fahrer-Streiks. Die Umstände des Arbeitskampfes bringen auch erfahrene Gewerkschafter aus der Fassung.

Edwin Artema, Gewerkschaftssprecher:

»Diese Geschichte zeigt den sozialen Bankrott dieser Branche. Wir haben Fahrer aus Usbekistan und Georgien, die in Westeuropa arbeiten und wie die Hölle ausgebeutet werden. Wir haben Leute aus dem Europäischen Parlament hier, die nicht einmal glauben konnten, was sie gehört haben. Aber diese Fahrer stehen stellvertretend für Zehntausende von Fahrern auf allen Autobahnen in Europa, die genauso ausgebeutet werden.«

Der Fall der in Hessen streikenden Fahrer allerdings sorgt für öffentliches Interesse. Das liegt auch an diesen Szenen: Handybilder von Anfang April zeigen dubiose Security-Leute bei dem Versuch, den Streik mit robustem Einsatz zu beenden. Ihr Auftraggeber: ein polnischer Spediteur, Chef der Lastwagenfahrer.

Edwin Atema, Gewerkschaftssprecher:

»Diese Fahrer aus Georgien und Usbekistan streiken, weil sie völlig ausgebeutet werden. Sie leben monatelang in ihren Lastwagen, werden gezwungen, Dokumente zu unterschreiben, die sie nicht verstehen. Und sie sind mit illegalen Lohnabzügen konfrontiert. Im Grunde haben sie keine Ahnung, wie sie bezahlt werden. Ihr Arbeitgeber weigert sich, ihnen Dokumente zu schicken. Es ist im Grunde wie ein sozialer Tatort hier. Und diese Fahrer sagen jetzt, genug ist genug!«

Der polnische Unternehmer und seine Security-Mitarbeiter wurden nach der Attacke auf den Lkw-Fahrer festgenommen, sie sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Angeblich soll inzwischen ein Teil der Löhne gezahlt worden sein, allerdings nicht komplett und nicht an alle Fahrer. Der Arbeitskampf geht weiter.