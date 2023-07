Sechs Sekunden.

So kurz dauerte es, um ganz Brandenburg, ganz Berlin – nein, ganz Deutschland – in helle Aufregung zu versetzen. Schnell verbreitete sich die Nachricht: Eine Löwin treibt in Kleinmachnow nahe Berlin ihr Unwesen, Anwohner sollen zu Hause bleiben, eine große Suche begann.

Eine Löwin! In Brandenburg!

Mehr als 24 Stunden später ist klar: Die Löwin ist wohl ein Wildschwein.

Also ein Blick zurück. Weil es am Anfang so schnell ging, hier, nochmal, ganz langsam. Was sehen Sie im Unterholz?

Seit der Nacht zu Donnerstag lief jedenfalls die Suche nach dem Tier, am Freitagmorgen waren gut 100 Einsatzkräfte unterwegs. Polizisten, mit Maschinenpistolen und Schutzschildern, Drohnen und Hubschrauber. Veterinärmediziner. Jäger. Hunde.

Sie alle gingen etlichen Hinweisen nach. Hier zum Beispiel sei neben einer Rotte Wildschweine auch ein Löwe in den Wald gelaufen. Endlich der Durchbruch?

Peter Hemmerden, Jäger:

»Wenn dort ein Löwe wäre und der eine unmittelbare Bedrohung für die Rotte, also im Prinzip auch für den Nachwuchs, stellen würde, würden die sich nicht so ruhig verhalten.«

Wieder Fehlalarm. Die Suche ging weiter – und nahm satirische Züge an.

Polizisten:

»Wie möchten Sie, dass wir mit den Wildschweinen jetzt umgehen? Sollen wir uns einfach zurückziehen?«

»Ja.«

Polizisten gaben nach Angaben einer Behördensprecherin an, das Tier «gesichert» gesehen zu haben. Weitere mögliche Sichtungen gab es am Donnerstagnachmittag und Abend auf Berliner Stadtgebiet, nahe der südlichen Grenze zu Brandenburg. Und dann waren da noch Experten, die die Löwen-Theorie unterstützten.

Heribert Hofer, Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung:

»Was Sie darauf eindeutig sehen können in sechs Sekunden, ist eine große Raubkatze. Und Sie können auch den Bordstein sehen. Und in Sekunde fünf sehen Sie den Bordstein, der ist DIN-genormt, ein Meter breit. Das Tier ist mindestens so groß, also eine Körperlänge sicher von 1,20 Meter, wenn nicht sogar größer. Damit gibt es bei Raubkatzen eigentlich nur drei: Tiger, Löwe und Puma. Und das Tier hat auch einen Schwanz mit einer schwarzen Quaddel am Ende, was sehr auf Löwin hindeutet. Auf der anderen Seite ist das Tier nicht besonders groß und nach meinem Verständnis auch nicht besonders hoch, also in der Schulterhöhe. Vermutlich ist es also ein nicht ganz ausgewachsenes Tier.«

Andere legte sich schon früh fest: Alles Unsinn.

Michel Ramon Rogall, Zirkusdirektor:

»Ich habe das Video, was in TikTok oder wo das auch immer war, mir angeschaut und mit vielen anderen Tierlehrern auch. Wir haben da keinen Löwen gesehen. Es tut uns wirklich leid, was das auch immer ist. Es ist aber kein Löwe.«

Wo sollte der überhaupt herkommen? In Brandenburg!

Eine Löwen-Blitz-Inventur ergab: Im Tierbestandsverzeichnis seien 23 Löwen aus drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und einer privaten Haltung in Brandenburg erfasst. Ja, private Haltung. Die ist in Brandenburg auch von exotischen Tieren wie Löwen erlaubt, in Berlin übrigens nicht. Föderalismus am Limit.

Aber offenbar vermisste ja auch in Brandenburg niemand einen Löwen. Auch beim Suchtrupp kamen allmählich Zweifel auf.

Peter Hemmerden, Jäger:

»Ich bin mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, dass es ein Löwe ist. Es besteht eine Restwahrscheinlichkeit, aber die höhere Wahrscheinlichkeit nach meiner Analyse und nach Auswertung von allen Bildern und Videos, da komme ich zu dem Ergebnis, dass es sich auch bei dem Video«

Reporterin: »Das sind Wildschweine, och Gott.«

Michael Grubert, Bürgermeister von Kleinmachnow:

»Das sind die Wildschweine, sehen Sie und wenn Sie das Wildschwein jetzt sehen, dann kann man sich schon vorstellen, ein bisschen heller im Abendlicht, dass man denkt, das ist ein Löwe.«

Jäger, Wildtierexperte, Zirkusdirektor, Bürgermeister: Alle hatten eine Meinung – und Deutschland sein großes Thema für das Sommerloch.

Dann, am Freitagmittag, nach erneuter Auswertung des Videos mit einer Spezial-Software die Entwarnung.

Michael Grubert, Bürgermeister von Kleinmachnow:

»Die ganze Auswertung lässt den Schluss zu, dass wir aktuell keine akute Gefährdungslage haben und dass das sich – weil es auch in keinem einzigen Fall bestätigt wurde – wohl bei den Videoaufnahmen aus der gestrigen Nacht nicht um eine Löwin oder ein Raubtier handelt.«

Wahrscheinlich sei ein Wildschwein zu sehen, darauf würden Rücken und Bein des Tiers hindeuten. So hat die Aufregung um das Video ein unspektakuläres, aber damit eben auch erfreulich harmloses Ende genommen. Und für die nächste Wildtiersuche ist ganz Brandenburg – nein, ganz Deutschland – nun sicher gut gewappnet.