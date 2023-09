In der Nacht zum Samstag habe sich eine Zeugin gemeldet, die am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr möglicherweise einen Schuss aus dem Bereich des Schulgeländes in Lohr am Main gehört hatte, sagte Polizeisprecher Enrico Ball. »Da laufen jetzt intensive Ermittlungen, inwieweit eine Schusswaffe beteiligt war.« Es werde daher auch noch einmal das Tatortumfeld abgesucht. »Wir haben immer noch keine Tatwaffe.« Wann der 14-Jährige obduziert wird, ist noch nicht bekannt.