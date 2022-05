»Es ist zwar immer noch sehr selten, dass ein junger Mensch wegen einer terroristischen Straftat festgenommen wird, aber in letzter Zeit haben wir einen besorgniserregenden Anstieg der Zahl von Teenagern erlebt, die in den Terrorismus hineingezogen werden«, sagte der Leiter des Londoner Polizeikommandos zur Terrorismusbekämpfung, Richard Smith. »Diese spezielle Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber wir arbeiten eng mit einer ganzen Reihe von Partnern zusammen, um junge, gefährdete Menschen zu schützen und von Extremismus und Terrorismus abzuhalten.«

Radikalisierte Jugendliche in Deutschland

Auch in Deutschland sind Fälle bekannt, in denen Teenager sich radikalisiert und Anschläge geplant haben sollen. So steht ein 17 Jahre alter Syrer in Hagen vor Gericht, weil er einen Anschlag auf eine Synagoge geplant haben soll. Dafür wollte er offenbar eine Bombe einsetzen.