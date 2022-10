Nach der Aktion nahm die Londoner Polizei die beiden Aktivistinnen wegen Sachbeschädigung und schweren Hausfriedensbruchs fest, wie die Metropolitan Police mitteilte.

In den vergangenen Wochen hatten sich immer wieder Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten weltweit an den Rahmen oder am Acrylglas berühmter Gemälde festgeklebt. Im August klebten sich zwei Aktivisten an ein Werk von Lucas Cranach dem Älteren in der Berliner Gemäldegalerie und in Dresden an die weltberühmte »Sixtinische Madonna« von Raffael. Ähnliche Aktionen gab es unter anderem in Florenz und London.