Ein Auto ist in das schwere Absperrgitter zur Downing Street am britischen Regierungssitz in London gekracht. Ein Mann sei unter anderem wegen Sachbeschädigung festgenommen worden, berichteten britische Medien unter Berufung auf die Polizei. Niemand sei verletzt worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Straße Whitehall, die durchs Regierungsviertel läuft, wurde gesperrt, wie auch die BBC berichtete.